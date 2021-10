Covid, in 24 ore 150 nuovi casi e tre decessi. Quasi 300 i guariti

Tre decessi, 150 nuovi casi di Covid-19 in Calabria e ancora 289 guariti. Nelle ultime 24 il numero dei positivi è stabile rispetto ai dati del bollettino di ieri, nel quale i casi sono stati 154 (QUI). Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria piangono un morto.

Dati emersi dai 3.105 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore, grazie ai quali sono stati diagnosticati 55 casi nel Reggino, 38 nel Cosentino, 28 nel Crotonese, 14 nel Catanzarese e 7 nel Vibonese. Sono invece 8 i casi di Covid-19 contratti dai residenti fuori regione.

Da inizio pandemia le persone che si hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 83.918, mentre il totale dei decessi è: 1.408. I guariti di oggi sono 289, per un totale di 78.995 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 3.515 (-142).

Cala la pressione sulle strutture sanitarie, dal momento che nei reparto ordinari sono ricoverati 141 pazienti (-5), mentre in terapia intensiva si trovano 5 persone (-1). Cinque dimissioni dai reparti ordinari nel Reggino e due nel Cosentino, anche se due posti letto nel Crotonese sono stati occupati da pazienti affetti da Covid-19. Due dimissioni dalle terapia intensive, rispettivamente a Catanzaro e Cosenza, mentre un nuovo paziente è entrato nel reparto di Reggio Calabria. Sono 3.359 (-136) le persone che si trovano invece in isolamento domiciliare.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i positivi di oggi sono 55, da febbraio si sono ammalati in 29.474. Attualmente i casi attivi sono 1.310, di cui 79 ricoveri in reparto (-5); 7 in terapia intensiva (+1); 1.224 in isolamento domiciliare (-79). I casi chiusi sono 28.164, di cui 27.772 guariti (+137); 392 deceduti (+1).

Nel Cosentino il computo totale dei casi è: 27.317, mentre nelle ultime 24 ore si sono ammalati in 38. Attualmente i casi attivi sono 1.329, di cui 29 ricoveri in reparto (-2); 3 in terapia intensiva (-1); 1.297 in isolamento domiciliare (-40). I casi chiusi sono 25.988, di cui 25.346 guariti (+80); 642 deceduti (+1).

Nel Catanzarese i positivi di oggi sono 14, mentre il totale dei casi si attesta a quota 11.401. Attualmente i casi attivi sono 170, di cui 16 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva (-1); 150 in isolamento domiciliare (-23). I casi chiusi sono 11.231, di cui 11.077 guariti (+37); 154 deceduti (+1).

Nel Crotonese i casi totali sono 8.105, mentre i positivi di oggi sono 28. Attualmente i casi attivi sono 282, di cui 11 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva, 271 in isolamento domiciliare (-5). I casi chiusi sono 7.823, di cui 7.709 guariti (+31); 114 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 36 nuovi positivi di cui 8 migranti.

Nel Vibonese, dove i positivi di oggi sono 7, da febbraio si sono ammalati in 6.354. Attualmente i casi attivi sono 92, di cui 4 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 88 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.262, di cui 6.164 guariti; 98 deceduti.

Per quanto riguarda il setting di Covi-19 contratto da persone residente in altre regioni o stati, i positivi di oggi sono 8, per un totale di 1.267 persone che hanno contratto il Sars-CoV-2. Gli attuali positivi sono 332, di cui 2 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 329 (+5) in isolamento domiciliare. I guariti sono 927 (+3); i deceduti 8.