Serie B. Crotone alla prova dell’Ascoli: Modesto lo vuole più tosto ma per ora i numeri sono mosci

Andrea Sottil e Francesco Modesto

Avvio di campionato difficile per il Crotone calcio che, dopo ben sei giornate, è riuscito a collezionare solo tre punti nella seconda competizione calcistica italiana; pochi anzi pochissimi per una squadra che, all’inizio del torneo, aveva fatto preludere ad ambizioni d’alta classifica, frutto d’un buon mercato sia in entrata che in uscita.





di Francesco Pitingolo

I numeri sono però impietosi, tre sconfitte e tre pareggi per la compagine di Mr. Modesto che contro l’Ascoli avrà in campo un solo imperativo: “vincere” per poter così iniziare a sperare in una rimonta sulla prima della classe che, ad oggi, ha ben tredici punti di vantaggio sui crotoniati.

Sotto accusa c'è sicuramente il modulo utilizzato dal Mr. calabrese, quel 3-4-2-1 che aveva fatto ben sperare e vedere pregevoli cose in Coppa Italia ma che ha deluso in campionato forse perché non ancora ben assimilato dalla compagine rossoblù; in campo, in quest'avvio, si è vista un'involuzione del gioco pitagorico con lo scacchiere che, dal modulo iniziale, diventa durante il match un 3-5-2 con le verticalizzazioni tipiche del 3-4-3 generando confusione sul terreno di gioco, sterilità nella fase offensiva e un'estrema fragilità in difesa con un passivo di sei reti all'attivo (sette gol fatti e ben tredici subiti - peggio solo Alessandria e Pordenone).

Il mister della compagine pitagorica, dunque, non è ancora riuscito nell'intento di imprimere un'impronta tattica precisa ad una squadra che, seppur rivoluzionata e giovane, ha i numeri e le potenzialità per poter competere.

Lo squalo rossoblù nella prossima gara, spinta dal suo meraviglioso pubblico che tornerà allo stadio con meno prescrizioni e restrizioni, sarà sotto esame ed alla ricerca della prima tanto agognata vittoria in campionato che porterebbe dare una ventata di fiducia in tutto l’ambiente pitagorico nei quali iniziano a serpeggiare malumori.

Il Crotone dovrà disputare nello stadio di casa un match attento e feroce allo stesso tempo, per capitalizzare al massimo e portare a casa, prima della sosta in campionato prevista per le nazionali, l’intero bottino in palio dovendo fare a meno di Sala (l’unico indisponibile) ma potendo contare a centrocampo sugli esperti Mogos sulla fascia destra e Molina sulla sinistra e in difesa su un recuperato Cuomo.

Mr. Modesto nella conferenza pre-partita ha dichiarato:

“Dobbiamo ripartire ed essere più tosti, più cattivi e più convinti nei mezzi che abbiamo. Tutti noi vogliamo la vittoria, i calciatori entrano in campo per vincere, ci manca qualcosa per fare una prima vittoria ma in settimana ho visto i ragazzi super concentrati con l’orgoglio giusto per fare una grande partita, quindi sono molto fiducioso”.

“Mi aspetto un Ascoli tosto ed arrabbiato, è una squadra in possesso di fisicità e velocità in avanti, ha giocatori di categorica con un allenatore ben preparato e noi dobbiamo essere altrettanto tosti”.

Mr. Sottil in settimana ha lavorato alacremente per sciogliere qualche nodo in formazione. La pesante assenza di Buchel, squalificato per “aver spinto con foga un calciatore della squadra avversaria (Brescia) facendolo cadere” costringerà il tecnico a dover adattare un altro profilo in quella posizione.

Saric potrebbe essere uno dei papabili, ma se Sottil dovesse preferirlo come mezz’ala, probabilmente a sostituire Buchel sarà o l’ex Eramo, che nel corso della passata stagione ha già ricoperto il ruolo del compagno di reparto, o De Paoli vice naturale del calciatore ascolano.

L’ARBITRO

Il match Crotone contro Ascoli, gara valevole per la 7° giornata -Serie BKT, si disputerà sabato alle ore 14,00, stadio Ezio Scida di Crotone e sarà diretta dal Sig. Antonio Di Martino della Sezione di Teramo; Assistenti: Capalbo-Lombardo; IV uomo: Marotta; VAR: Dionisi; AVAR Dei Giudici.

I CONVOCATI IN ORDINE DI MAGLIA

Ascoli. 1 Leali, 2 Salvi, 3 D’Orazio, 4 Tavcar, 5 Felicioli, 6 Baschirotto, 7 Petrelli, 8 Castorani, 9 Dionisi, 11 Iliev, 13 Guarna, 15 Quaranta, 18 Collocolo, 21 Donis, 22 Raffaelli, 23 Spendlhofer, 26 Bidaoui, 27 Eramo, 30 Saric, 31 Fabbrini, 32 Caligara, 33 Botteghin, 37 Maistro, 40 De Paoli,

Crotone. 1 Festa; 3 Cuomo; 5 Visentin, 6 Mondonico, 7 Vulic, 8 Estevez, 9 Mulattieri, 10 Benali; 11 Juwara, 13 Contini, 15 Donsah, 17 Molina, 18 Oddei, 19 Canestrelli, 22 Saro, 23 Giannotti, 24 Kargbo, 27 Nedelcearu, 28 Borello, 30 Paz, 32 Mogos, 44 Schirò, 99 Maric.

PROBABILI FORMAZIONI

Ascoli (4-3-1-2): in porta Leali; in difesa Baschirotto, Botteghin, Quaranta, Felicioli; a centrocampo Collocolo, De Paoli, Caligara e Fabbrini; in attacco Dionisi e Bidaoui All. Andrea Sottil. A disposizione: Castorani, D'Orazio, Donis, Eramo, Guarna, Iliev, Maistro, Petrelli, Salvi, Spendlhofer, Tavcar.

Crotone (3-4-2-1): Contini; Paz, Canestrelli, Nedelcearu; Mogos, Vulic, Estevez, Molina; Benali, Kargbo, Mulattieri. All. Modesto. A disposizione: Festa, Cuomo, Visentin, Mondonico, Juwara, Donsah, Oddei, Saro, Giannotti, Borello, Schirò, Maric.

DOVE VEDERLA



Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su Now Tv. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.