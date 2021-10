Crotone: aggiudicata la gestione di piscina olimpionica, Palakrò e altri sei impianti

La piscina olimpionica ed il Palakrò tornano fruibili dalla popolazione. Ad annunciarlo è il Comune di Crotone, che questa mattina ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa, l'aggiudicazione delle gare per la gestione dei due importanti impianti sportivi.

"Siamo abituati a parlare con gli atti e i fatti, e il mio ringraziamento va al lavoro immane svolto dai dipendenti comunali" ha dichairato a latere l'assessore allo sport Luca Bossi. "Negli ultimi due mesi sono stati prodotti più di 50 atti in merito all’impiantistica sportiva e questo dimostra quanto l’amministrazione sia focalizzata per restituire alla città un servizio essenziale come lo sport".

Lo stesso ha poi annunciato nuovi lavori di riqualificazione presso il Palamilone, assieme ad interventi di progettazione per l'ex piscina Coni - sita sul lungomare cittadino - e per la realizzazione della copertura definitiva per la piscina olimpionica.

Unico escluso, tra gli impianti sportivi messi al bando, è il Settore B: nonostante il basso costo di gestione stimato dall'ente (di 4 euro al giorno) non è stata avanzata alcuna proposta.

"Probabilmente vista la domanda di sport che si eleva dalla città si è trattato di un incidente di percorso" commenta l'assessore. "Riproporremo il bando anche chiarendo ulteriori aspetti positivi di una eventuale gestione. Lo Stadio Faga sarà riqualificato in tutti i settori e realmente si propone come una struttura polifunzionale".

L'intervento rientra nella più ampia operazione di assegnamento di 11 impianti sportivi sparsi nei vari quartieri della città. Ad oggi, 6 sono stati aggiudicati per la gestione, mentre per i restanti sono in corso i rispettivi bandi.