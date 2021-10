Cariati, riprendono i tavoli tematici in sala consiliare

Comune Cariati

“Sociale, il progetto Fondo Povertà si arricchisce di nuove iniziative”. È quanto fa sapere il sindaco Filomena Greco sottolineando l’impegno che i comuni dell’Ambito Sociale Territoriale 2 intendono continuare a portare avanti per combattere una delle emergenze sociali che accomunano i territori: la povertà educativa.

Parte l’assistenza educativa domiciliare a favore delle famiglie con minori in stato di disagio. Dettagli e modalità del servizio che sarà coordinato dalla figura dell’educatrice dell’equipe multidisciplinare saranno approfonditi in occasione del terzo incontro dei tavoli tematici che si terrà giovedì 7 ottobre alle ore 15:00 nella sala consiliare di Piazza Rocco Trento, nel centro storico.

Alla luce delle diverse iniziative messe in campo da marzo ad oggi, come l’attivazione dello sportello d’ascolto per le famiglie ed i colloqui con i percettori del Reddito di Cittadinanza, il team di professionisti si confronterà, tra gli altri, con il mondo dell’associazionismo e della scuola, oltre che sui progetti in progress, sullo stato del Piano di Zona, approvato dalla Conferenza dei Sindaci e trasmesso alla Regione Calabria nei mesi scorsi.