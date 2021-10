Torna in Calabria l’Eurobirdwatch: appuntamento il 3 ottobre

Ben tre appuntamenti in occasione della nuova edizione dell'Eurobirdwatch, che torna in Calabria grazie alla Lipu. Domenica 3 ottobre gli appassionati potranno partecipare a tre eventi nelle provincie di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia.

Sarà possibile perdersi tra le bellezze naturali della Riserva Naturale del Lago di Tarsia, di Punta Alice e del Lago dell'Angitola. Gli eventi saranno gestiti dai volontari della Lipu in collaborazione con alcune sezioni del Wwf: previsti dei premi per i gruppi che osserveranno il maggiro numero di esemplari, per chi individuerà la specie dichiarata prima dell'evento e per chi individuerà la specie segreta, che sarà resa nota al termine delle osservazioni.