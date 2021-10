Covid, per l’Ecdc solo la Calabria è da zona rossa

Nonostante i dati positivi presentati dalla Fondazione Gimbe, che hanno certificato un netto miglioramento della situazione in Calabria (LEGGI), arriva un'altro report settimanale che espone tutt'altro dato. È la consueta mappa di rischio redatta dall'European Centre for Disease Prevention and Control, che con i dati aggiornati a ieri, 30 settembre, continua ad includere la Calabria in zona rossa.

Nello specifico, in Calabria si continuano a registrare troppi casi di incidenza ogni 100 mila abitanti, ma anche un numero elevato di nuovi contagi. Pesa, inoltre, lo scarso numero di vaccinazioni e lo scarso numero di test processati a livello regionale. Dati che ci rendono l'unica regione italiana in zona rossa: il resto d'Italia è tinto di giallo, mentre Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Provincia Autonoma di Trento, Abruzzo, Molise e Sardegna, entrate tutte in zona verde.