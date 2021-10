“World Wide Mafia”: la ‘ndrangheta va in tv, una docuserie d’inchiesta firmata Disney+

Nicola Gratteri

Sarà incentrata sulla figura di Nicola Gratteri la nuova docuserie presentata oggi da Disney+, dal titolo emblematico: 'Ndrangheta, World Wide Mafia. Quattro episodi che intendono ricostruire l’operato del Procuratore della Repubblica di Catanzaro contro una delle organizzazioni criminali più potenti del mondo.

Prodotta da Disney, Ibc Movie e Sunset Press, scritta e diretta da Jacques Charmelot e François Chayé, la serie racconterà il maxi-processo avviato nel gennaio del 2021 a Lamezia Terme: 350 imputati le cui sorti avranno conseguenze dirette sul traffico internazionale di droga.

Gli spettatori potranno inoltre scoprire un po’ della storia personale di Gratteri, più volte minacciato in questi anni per via della sua stranua lotta alla criminalità.