UniRc, prolungati senza mora i tempi di immatricolazione

Il termine di scadenza per le immatricolazioni e per le iscrizioni ai Corsi di Studio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per l’a.a. 2021/2022, è prolungato, senza aggravio di mora, a lunedì 22 novembre 2021. Lo rende noto l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.



La stessa specifica che "il prolungamento dei termini di scadenza non riguarda le immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e locale (Tecniche per l'edilizia e il territorio" ad orientamento Professionale (L-P01), Architettura (LM-4 c.u.) e Scienze della Formazione Primaria LM-85 Bis)".