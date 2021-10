Vaccini, in Calabria ciclo completo per il 64,9% della popolazione

Nell’ultima settimana di settembre la Calabria ha registrato un netto miglioramento generale nella lotta al coronavirus. Parola della Fondazione Gimbe, che nel suo consueto report settimanale ha evidenziato i miglioramenti raggiunti, seppur ancora al di sotto della media nazionale.

Anzitutto, diminuisce l’incidenze dei casi: pur essendo ancora molto alta, è scesa a 203 casi ogni 100 mila abitanti. E diminuisce anche il tasso di ospedalizzazione in area medica, che passa al 17%, mentre l’occupazione della terapia intensiva scende al 7%. Numeri ancora piuttosto alti, ma comunque inferiori a quelli registrati appena qualche settimana prima.

Aumentano anche i vaccinati: hanno completato l’intero ciclo il 64,9% della popolazione, ai quali bisogna aggiungere chi ha ricevuto solo ora la prima dosa, ossia un ulteriore 4,5%. Resta ancora alto, come evidenziato dal report, il numero di over 50 che ancora non hanno fatto neppure una dose: in Calabria sono ancora il 15%.