Un’altra piantagione scovata nella Piana, in tre pizzicati a coltivare marijuana

Ancora una volta la piana di Gioia Tauro si conferma luogo “preferito” per la coltivazione di stupefacenti. Una conferma che arriva dall’ennesima piantagione scoperta dai carabinieri in una zona boschiva, precisamente in località Sant’Anna a Galatro.

Qui insistevano circa 240 piante di marijuana di un’altezza media di ben quattro metri. I militari durante l’operazione hanno anche arrestato tre soggetti - rispettivamente di 72, 51 e 49 anni - pizzicati proprio mentre coltivavano la droga.

Espletate le formalità di rito, per tutti si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Palmi, in attesa dell’udienza in cui risponderanno dei reati di produzione e detenzione illecita di stupefacenti.

L’operazione è stata eseguita dai carabinieri di Goia Tauro supportati dal Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia e dei Cacciatori di Calabria, durante gli ormai consueti servizi in cui vengono letteralmente scandagliate le zone più montuose ed isolate, anche tramite dei sorvoli aerei e degli specifici appostamenti.