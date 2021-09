Omicidio Fiorillo, assolti in appello due dei presunti autori

Non furono loro ad uccidere Francesco Fiorillo. La Corte d'Appello ha scagionato quest'oggi Saverio Ramondino ed Arcangelo D'Angelo, entrambi ritenuti responsabili dell'efferato omicidio che avvenne nel 2015 lungo la Statale 18.

I due erano stati chiamati in causa da un terzo indagato, Antonio Zuliani, l'unico ad essere stato condannato per il delitto. A seguito della condanna, Zuliani aveva fatto i nomi di due suoi presunti complici, ma la sua tesi è stata rigettata e la ricostruzione fornita contestata.

Nonostante fosse stata avanzata la richiesta di una condanna a 18 anni per Ramondino ed a 16 anni per D'Angelo, i giudici hanno assolto entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto.