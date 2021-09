Doppio sbarco sulle coste crotonesi: soccorsi 138 migranti

Sono due gli sbarchi registrati nelle scorse ore lungo le coste del crotonese, nello specifico tra Capo Colonna ed Isola Capo Rizzuto. Lo rende noto la Questura di Crotone, che ha collaborato alle operazione di soccorso.

Il primo evento si è verificato nella notte di ieri, 29 settembre, quando una motovedetta della Guardia di Finanza, attorno alle 3:15, ha raggiunto un’imbarcazione a largo di Capo Colonna. A bordo, 104 migranti di nazionalità iraniana, irachena e siriana, condotti presso il porto cittadino scortati dalla Capitaneria di Porto.

Il secondo sbarco invece è avvenuto questo pomeriggio a largo di Isola Capo Rizzuto, in località Marinella. In tal caso, sono stati intercettati 34 migranti: 16 erano riusciti ad arrivare sulla spiaggia, mentre al 18 erano ancora a bordo del natante. Anche in questo caso, sono stati scortati nel porto cittadino dalla Capitaneria di Porto.

Ad attenderli, personale medico del 118 e della Croce Rossa assieme ai Vigili del Fuoco, che assieme alle forze dell’ordine hanno provveduto ad una prima identificazione e ad effettuare i necessari screening sanitari prima della collocazione presso l’Hub Regionale. Al vaglio degli inquirenti la posizione di due soggetti, ritenuti essere gli scafisti.