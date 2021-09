Musica e filatelia: Poste Italiane omaggia Ezio Bosso

Un omaggio in occasione del 50° anniversario dalla nascista di Ezio Bosso, composto da una cartella filatelica ed un vinile, è disponibile a partire da oggi presso l’ufficio postale di Via Paternostro a Crotone. Un omaggio al maestro, compositore e direttore d’orchesta, che proprio questo 13 settembre avrebbe festeggiato il suo compleanno.

Gli appassionati potranno ottenere un vinile a 33 giri contenente alcuni dei brani più celebri - I'm Born Child (African Skies), Before the Sea, Snow, A nocturne for Piano, Thunders and Lightnings, Allegro Molto, Rain, In Your Black Eyes, Le Nozze di Figaro, K. 492: Ouverture – realizzato appositamente dalla Sony Music: si tratta di un’edizione limitata stampata in sole mille copie.

Gli appassionati di filatelia invece potranno acquistare una cartella contenente il francobollo singolo, la quartina, una cartolina annullata ed affrancata ed una busta primo giorno di emissione.