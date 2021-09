Cassano all’Ionio: Mons. Savino entra nella Presidenza della Caritas Italiana

Mons. Francesco Savino

Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, sotto la presidenza del Cardinale Gualtiero Bassetti, ha nominato tra i vescovi membri della Presidenza della Caritas Italiana, Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano All'Ionio.

Mons Savino, è stato confermato anche membro della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute.

La diocesi accoglie con gioia la nomina e lo sosterrà con la preghiera nel lavoro che lo attende. La sessione autunnale, che si è tenuta a Roma, in un clima di condivisione, ha avuto come obiettivo principale sul confrontarsi sul Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia.

Sono stati approvati due documenti: un Messaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e consacrati e agli operatori pastorali e una Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà. È stato anche presentato un crono-programma che si distende per l’intero quinquennio 2021-2025. Sia l’elaborazione degli strumenti sia il dialogo tra i Vescovi sono scaturiti dalla consapevolezza che il Cammino sinodale rappresenta un’opportunità da cogliere per il bene delle comunità ecclesiali e per l’intera società. Al Cammino sinodale sarà dedicata anche l’Assemblea Generale Straordinaria, che si terrà a Roma dal 22 al 25 novembre 2021.

Non è mancato uno sguardo sulla situazione nazionale e internazionale, in particolare sul dramma della popolazione afghana. Il rinnovo delle dodici Commissioni Episcopali è stato l’occasione per un confronto sulle loro modalità operative, sul loro rapporto con gli Uffici della CEI, sulla loro natura e finalità in ordine alla comunione dell’Episcopato italiano. Il Consiglio Permanente ha, inoltre, approvato il Messaggio per la Giornata nazionale per la Vita e per la Giornata nazionale del Ringraziamento. Distinte comunicazioni hanno riguardato: la 49ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Taranto, 21-24 ottobre 2021); l’Incontro dei Vescovi del Mediterraneo (Firenze, 23-27 febbraio 2022) e il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale (Matera, 22-25 settembre 2022).