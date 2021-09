Cetraro. Sottoposto a fermo il 28enne che ha accoltellato la madre

Sottoposto a fermo Mattia Spanò, il 28enne che nella serata di ieri ha inflitto numerose coltellate alla madre, Tina Avolio, di 64 anni, riducendola in grazi condizioni. (QUI)

Il giovane, che sarebbe affetto da problemi psichici, si sarebbe scagliato contro la madre dopo l’ennesima lite scoppiata tra i due. Il fatto di sangue è avvenuto tra le mura della loro abitazione di Cetraro.

Sono stati i vicini di casa, spaventati dalle urla, ad allertare i Carabinieri. I militari dell’arma, diretti dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Paola capitano Giordano Tognoni, quando sono giunti nell’abitazione hanno trovato la donna riversa in una pozza di sangue. La donna, che è apparsa si da subito in condizioni critiche, è stata prontamente trasportata in ospedale ma non verserebbe in percolo di vita.

Ancora non chiari i motivi che hanno portato alla lite e al tentato omicidio. Il 28enne sarà ora sentito dal magistrato nelle prossime ore. Proseguono intanto le indagini dei Carabinieri che hanno sequestrato l’arma usata dal ragazzo.