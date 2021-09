Sbarchi. Altri 80 migranti a Roccella: tra loro 10 minori non accompagnati

Sono 80 gli ultimi migranti sbarcati nel porto di Roccella Ionica a termine di un’operazione di salvataggio compiuta in mare all’alba di oggi della Guardia Costiera.

I migranti – tra cui 5 donne e 13 minori, di cui 10 non accompagnati - sono stati intercettarti mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela che si trovava in difficoltà ad alcune miglia dalla costa reggina.

Il tempestivo intervento della Guardia costiera ha consentito di mettere tutti in salvo. L’imbarcazione, infatti, è stata condotta in porto in sicurezza.

Le a bordo, provenienti da Iran, Iraq, Kuwait e Afghanistan, dopo le operazione di sbarco sono state tutte sottoposte al tampone molecolare e sono state temporaneamente sistemate nel centro di primo soccorso di Roccella.