Morte sospetta all’ospedale di Locri: Codici presenta esposto

Ci sarebbe lo spettro della malasanità sulla morte di un 54enne avvenuta presso l’ospedale di Locri. L’uomo, residente a Stilo in provincia di Reggio Calabria, è deceduto lo scorso 14 settembre dopo un ricovero durato circa 20 giorni.

Sulla vicenda, oltre ai familiari dell’uomo, vuole vederci chiaro l’associazione Codici che ha presentato un esposto alla Procura.

“Una vicenda che presenta diversi lati oscuri e che pone alcuni interrogativi. È per dare una risposta a queste domande, aiutando anche i familiari a sapere cosa è successo al proprio caro, che abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica competente”. Afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici.

“È chiaro che bisogna capire in che modo il paziente è stato assistito, se – aggiunge Giacomelli - è stato fatto tutto il necessario e perché è rimasto in attesa dell’intervento per oltre due settimane, ovviamente ammesso che sia stato effettivamente così. L’uso del condizionale fino a questo momento è d’obbligo, con il nostro intervento e con l’esposto alla Procura vogliamo fare un passo in avanti verso la verità. Sono state avviate delle indagini e siamo pronti a dare il nostro contributo in qualità di associazione che da anni si batte per difendere i diritti dei pazienti e per fare luce su episodi simili”.

“Non sappiamo se questo è un caso di malasanità, - conclude il Segretario Nazionale di Codici - di sicuro ci impegneremo per chiarire cosa è successo, per scoprire se l’uomo ha ricevuto un’assistenza adeguata”.