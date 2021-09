Pretende soldi dalla madre con la violenza: 37enne finisce in carcere

Una madre lametina si è rivolta ai Carabinieri poiché esasperata dalle continue angherie e vessazioni subite dal figlio convivente di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine.

La telefonata è partita nel corso dell’ennesimo litigio pomeridiano, quando la donna, ormai stanca, ha chiesto aiuto al 112 dicendosi intimorita dal figlio che, per l’ennesima volta, pretendeva del denaro.

All’loro arrivo sul posto, i militari avrebbero constatato che l’uomo, in stato di alterazione psico-fisica, aveva aggredito la madre, tanto da costringerla a barricarsi in casa per evitare ulteriori violenze. Risolutivo è stato l’intervento dei Carabinieri che hanno soccorso la donna e bloccato l’azione violenta del 37enne.

L’uomo, a seguito di tempestive indagini dirette dalla Procura di Lamezia Terme, è stari dichiarato in arresto e ristretto in carcere.