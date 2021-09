Denunciai “strani” movimenti nella sua casa di Corigliano, scoperto laboratorio di marijuana: è caccia agli autori

Oltre 60 kg di marijuana sono stati sottratti dai Carabinieri alla criminalità organizzata egemone sul territorio Corigliano Calabro.

I FATTI

Il duro colpo è stato inferto dopo che un cittadino coriglianese che vive però nelle Marche, venuto a conoscenza di alcuni strani movimenti nella sua casa disabitata sita nella località Fabrizio di Corigliano Calabro, si è rivolto direttamente ai Carabinieri della Stazione di Chiaravalle, in provincia di Ancona.

Presi immediati contatti con i militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro, è scattato il blitz nell’immobile.

In effetti, la segnalazione non sbagliava e la situazione che si è presentata agli occhi dei militari era proprio quella di un laboratorio dove si faceva essiccare, si confezionava e si divideva in dosi la sostanza stupefacente.

In particolare, in diversi locali vi erano dei fili in ferro tesi a cui erano appesi ramoscelli di canapa indica in fase di essicazione, mentre in altri la sostanza era raccolta dentro delle lenzuola, pronta per la divisione in dosi. In alcune stanze, vi erano poi, delle inflorescenze di marijuana chiuse in dei sacchi in plastica, pronte per essere smerciate ai pusher del luogo.

Per risalire ai responsabili, i militari hanno focalizzato la loro attenzione sul repertamento di tracce biologiche e sarebbero, infatti, riusciti a rinvenire bicchieri e mozziconi di sigarette che lascerebbero le ore contante ai possibili autori.

Dopo le perlustrazioni dello stabile, tutta la sostanza stupefacente è sottoposta a sequestro penale, in attesa degli esami tecnici e della successiva distruzione.