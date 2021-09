Petilia. Beccati in auto con un “sasso” di cocaina da 100 mila euro: arrestati

Trasportavano in auto un “sasso” di cocaina dal valore di 100 mila euro ma sono stati fermati e scoperti dai Carabinieri. È per questo che due operai di Petilia Policastro, di 43 e 29 anni, C.S. e V.P., sono finiti in arresto nel pomeriggio di ieri.

I FATTI

I due sono stati notati dai militari mentre percorrevano una via del centro petilino a bordo di un’auto. Il loro fare sospetto, essndo già noti alle forze dell’ordine, ha messo in allerta gli operatori che hanno deciso di intimare l’alt e procedere con una perquisizione personale e veicolare.

Attività che li ha così portati a ritrovare, ben nascoto sotto il sedile anteriore del lato passeggero, un involucro in cellophane, contenente 100 grammi di cocaina purissima, ancora “in sasso”.

Inevitabile l’arresto per i due uomini che, al termine delle attività di rito, sono stati ristretti in regime di detenzione domiciliare presso le loro rispettive dimore, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida del provvedimento, che si svolgerà nei prossimi giorni.

Il “sasso” di cocaina - che avrebbe verosimilmente consentito di smerciare nelle piazze di spaccio locali e della provincia più di duemila dosi, e di ricavarne appunto non meno di 100 mila euro - è stato posto sotto sequestro.