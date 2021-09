Soverato. Investito mentre attraversa la strada, anziano muore in ospedale

Un’altra vittima della strada in una Calabria che negli ultimi giorni ha già pianto altre morti. L’ennesimo sinistro a Soverato dove, in via Almirante, nella serata di ieri, un 80enne pensionato, Antonino Calabrò, è deceduto dopo esser stato investito da un’auto mentre attraversava la strada.

Alla guida della vettura, una Fiat Panda, un 69enne fermatosi immediatamente. Allertati ed intervenuti sul posto, i sanitari del 118 hanno preso in carico l’anziano e lo hanno trasportato nell’ospedale cittadino, dove però è morto poco dopo.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che eseguiti tutti i rilievi dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.