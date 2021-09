Porto di Gioia Tauro, al via la campagna vaccinale per i marittimi

Ha preso il via la campagna vaccinale anti Covid-19 in favore degli equipaggi di alcune unità della flotta MSC ormeggiate nel porto di Gioia Tauro. Dopo le prime vaccinazioni effettuate negli scorsi mesi, ha preso il via la campagna vaccinale con 22 marittimi programmati per l’inoculazione tra oggi e domani.

La somministrazione del vaccino è stata effettuata sia a bordo che in un hub temporaneo vicino la banchina di levante, grazie alla disponibilità dei sanitari del centro vaccinale di Taurianova ed alla capacità organizzativa dell’agenzia raccomandataria marittima delle navi interessate.

L’azione sinergica, resa possibile dall’attenzione mostrata dal terminalista del principale porto container Nazionale e svolta sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Gioia Tauro, ha permesso di raggiungere quei lavoratori del mare che, anche in ragione dei lunghi mesi trascorsi in navigazione, ancora non erano riusciti ad ottenere l’ambita vaccinazione.