Covid in Calabria, in 24 ore 129 nuovi casi e un decesso

Un decesso nel Catanzarese e 139 nuovi casi di Sars-CoV-2 in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.875 test. Aumento rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 39 (LEGGI).



Il territorio che registra più casi è quello di Reggio Calabria dove i casi sono 48, seguono Cosenza (+34), Crotone (+33), Catanzaro (+14), Vibo Valentia (+8). I casi di Covid-19 contratti da residenti fuori regione sono invece 2.

Da inizio pandemia le persone che si sono ammalate sono state 83.614, mentre i decessi totali sono 1.401. I guariti di oggi sono 224 per 78.445 persone uscite dall’incubo del Covid. Gli attuali positivi sono in tutto 3.768 (-86).

Calano i ricoveri nei reparti ordinari dove attualmente si trovano 154 persone (-12), mentre in terapia intensiva sono stati occupati tre nuovi posti letto (2 a Catanzaro, uno a Reggio), per un totale di 16 pazienti. In isolamento domiciliare si trovano invece 3.598 (-77) persone.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 48, per un totale di 29.367 casi totali. Attualmente i casi attivi sono 1.515, di cui 88 ricoveri in reparto (-2); 6 in terapia intensiva (+1); 1.421 in isolamento domiciliare (-50). I casi chiusi sono 27.852 guariti (+99); 389 deceduti.

Nel Cosentino da febbraio si sono ammalati in 27.212, mentre nelle ultime 24 ore 34. Attualmente i casi attivi sono 1.369, di cui 34 ricoveri in reparto (-3); 3 in terapia intensiva; 1.332 in isolamento domiciliare (-20). I casi chiusi sono 25.843, di cui 25.204 guariti (+57); 639 deceduti.

Nel Catanzarese, in cui i positivi di oggi sono 14 e il totale è: 11.377, si registra un decesso. Attualmente i casi attivi sono 192, di cui 18 ricoveri in reparto (-2); 5 in terapia intensiva (+2); 169 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 11.185, di cui 11.032 guariti (+21); 153 deceduti (+1). L' Asp di Catanzaro comunica 15 nuovi positivi di cui 1 fuori regione, 2 ingressi in terapia intensiva di cui 1 appartenente all'Asp di Vibo Valentia.

Nel Crotonese i positivi delle ultime 24 ore sono 33, per un totale di 8.069 casi confermati. Attualmente i casi attivi sono 284, di cui 8 ricoveri in reparto (-3); 0 in terapia intensiva; 276 in isolamento domiciliare (+5). I casi chiusi sono 7.785, di cui 7.671 guariti (+31); 114 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 34 nuovi positivi di cui 1 migrante.

Nel Vibonese i casi di oggi sono 8, ma da inizio pandemia le persone che hanno contratto il covid-19 sono state 6.334. Attualmente i casi attivi sono 79, di cui 5 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 74 in isolamento domiciliare (-2). I casi chiusi sono 6.255, di cui 6.157 guariti (+11); 98 deceduti.

Per quanto riguarda il setting di casi di Covid-19 contratti da residenti fuori regione i casi totali sono 1.255 (+2). I casi attivi sono 329, di cui un ricovero in reparto (-1); 2 in terapia intensiva; 326 (-2) in isolamento domiciliare. I guariti sono 918 (+5); i deceduti 8.