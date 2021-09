Imbratta spiaggia del Lago di Venere: rintracciata e denunciata

Una performance artistica che ha lasciato il segno, quella svolta presso il Lago di Venere a Pantelleria, ma nel peggiore dei modi: al fine di realizzare un'opera d'arte, un tratto della spiaggia è stato macchiato con vernice indelebile, e dunque deturpato e compromesso. Un danno non da poco nel fragile ecosistema del noto lago salato, ogni anno meta di migrazione per numerosi volatili nonché attrazione turistica rinomata.

Nonostante il danno sia avvenuto in Sicilia, sono stati i Carabinieri Forestali del Parco dell'Aspromonte a seguire le indagini, vista la loro presenza sull'isola a tutela dei beni naturali. I militari sono riusciti così a rintracciare l'artista - si tratterebbe di una sessantenne milanese - che nel frattempo era rientrata presso la sua abitazione. La donna è stata così denunciata per deturpamento di bellezze naturali, e dovrà risarcire i costi necessari per ripristinare, laddove possibile, i luoghi imbrattati.