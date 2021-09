Rende, due corrieri della droga arrestati dopo un inseguimento

Sono stati individuati nella serata di ieri presso l’uscita autostradale della A2 a Rende, mentre sfrecciavano ad alta velocità a bordo di un’auto. Una corsa sospetta che non è passata inosservata, al punto che i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, già impegnati in servizi di prevezione e di controllo del territorio, hanno deciso di lanciarsi all’inseguimento del mezzo.

Fermato dopo una breve corsa, a bordo del veicolo sono stati identificati due soggetti, un cinquantenne ed un quarantaseienne, entrambi di Cosenza.

Durante la pequisizione veicolare, i militari hanno ritrovato diverse buste di plastica nascoste nel bagagliaio, contenenti in tutto 5 chili di hashish suddivisa in panetti e 650 euro in contanti, ritenuti il provento dello spaccio.

La sostanza - che una volta immessa nel mercato avrebbe fruttato circa 40 mila euro - è stata sequestrata, mentre i due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e trasferiti presso il carcere cittadino.