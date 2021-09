Covid, Sposato (Opi): “250 milioni ancora fermi in Regione”

Fausto Sposato

“Non ci spieghiamo perché i fondi regionali, 250 milioni di euro suddivisi in 175 per i Fesr 2020 e 81 per l’emergenza Covid, siano ancora fermi alla cittadella regionale”. È quanto si chiede Fausto Sposato, presidente dell’Opi Calabria, ricordando che “ancora oggi non è stata pagata l’indennità Covid agli operatori e nessuno sa darci una spiegazione”.

“Sono anni che lo ribadiamo, se non si individuano le responsabilità che causano tale immobilismo la nostra terra è destinata al fallimento sanitario” continua Sposato. “Occorre invece monitorare costantemente e garantire, in continuità, il diritto ai cittadini. Come? Con nuove strutture, con l’assunzione del personale a tempo indeterminato e con l’aumento degli standard qualitativi imposti in questo periodo. I soldi ci sono”.

“Il modello hub spoke è ormai fallito, la dotazione organica non è più adeguata e le responsabilità non vengono accertate. Ognuno faccia il proprio: per questo motivo ci aspettiamo dal prossimo governatore della Calabria un segnale di cambiamento radicale e reale” conclude Sposato. “I pazienti sono impazienti ed il personale tutto attende una inversione di rotta ed un forte impatto per riprendere il sistema sanitario”.