Vallefiorita, coltiva marijuana in giardino: arrestato

Lo stavano tenendo sotto controllo da alcuni mesi, i Carabinieri di Squillace, che avevano notato degli spostamenti sospetti concentrati in particolar modo in alcuni precisi orari della giornata. Ma a tradirlo, è stato l’inequivocabile odore proveniente dalla sua abitazione. È stato così scoperto un quarantacinquenne del posto, già noto alle forze dell’ordine per reati di droga.

L’uomo aveva allestito nel suo giardino una vera e propria coltivazione di cannabis indica, composta da 38 piante alte circa 2 metri. All’arrivo dei militari, le piante erano state già estirpate e poste a seccare, mentre alcuni barattoli contenevano residui dello stupefacente già essiccatto. Per tali motivi, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari.