Maltempo, in arrivo piogge e temporali: allerta gialla in Calabria

Il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito buona parte dell’Italia settentrionale e la Sardegna sta per arrivare anche in Calabria. A partire da questa notte è previsto infatti un “breve ma spiccato peggioramento delle condizioni metereologiche”, annuncia il Dipartimento della Protezione Civile, che ha diramato l’allerta gialla in quattro regioni.

La perturbazione colpirà in particolar modo in settore nord-orientale del paese, con prevalenza di piogge in Piemonte e Lombardia, pur non risparmiando l’estremo lembo meridionale della penisola: ad essere interessate dalle piogge infatti saranno anche la Sicilia e la Calabria. Prevista frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, oltre a rovesci di forte intensità.

Particolare attenzione all’incognita grandine: il timore è che si ripeta quanto già visto, nelle scorse ore, proprio in Sardegna, con chicchi di grandi dimensioni che hanno causato ingenti danni.