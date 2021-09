Covid, calano ancora i contagi: 97 i nuovi casi nel bollettino

Scendono sotto quota cento i contagi da coronavirus in tutta la Calabria. Dopo i bollettini dei giorni scorsi, che avevano certificato appena qualche centinaio di casi, ecco che l’odierno report – a fronte di 3.699 tamponi processati – certifica 97 nuovi casi e, purtroppo, 2 vittime.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Cosenza (+31), seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+29), di Crotone (+12), di Catanzaro (+8) e di Vibo Valentia (+5), mentre i restanti casi provengono da altro Stato o Regione (+12). Processati complessivamente 1 milione e 185.178 tamponi, con un tasso di positività che scende al 2,62%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, positivi riscontrati salgono a 27.178 (+31), mentre i casi attivi sono 1.392. Di questi, 1.352 sono in isolamento, 37 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 25.147 guariti e 639 decessi.

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 29.319 (+29), mentre i casi attivi sono 1.566. Di questi: 1.471 in isolamento, 90 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 27.364 i guariti e 389 i decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 8.036 (+12) e gli attivi sono 282. Di questi: 177 si trovano in isolamento, 11 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 7.640 i guariti e 114 i deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 11.363 (+8), mentre i casi attivi 200. Di questi, 177 in isolamento, 20 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.0011 pazienti e ne sono deceduti 152.

Nel vibonese, infine, i casi covid salgono a 6.326 (+5) mentre gli attivi sono 82. Di questi: 76 si trovano in isolamento, 6 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.146 i pazienti guariti e 98 i deceduti.