Maltratta il marito, lo obbliga a dormire sul divano e a lasciare casa: arrestata

Non sono solo gli uomini a maltrattare le donne ma anche le donne a trattar male gli uomini. È questo il caso di una catanzarese di 62anni che è stata sottoposta oggi agli arresti domiciliari dai Carabinieri di Bellamena, che hanno eseguito a suo carico un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale ritenendola responsabile, appunto, aver vessato il marito.

I FATTI

Diversi mesi fa, un uomo si era presentato dai Carabinieri denunciando le continue vessazioni cui era sottoposto, ormai da anni, da parte della moglie.

Offese e minacce continue, a volte anche violenze psicologiche ma soprattutto maltrattamenti costanti che la consorte avrebbe perpetrato nei suoi confronti.

In particolare, la 62enne non avrebbe permesso al marito di dormire nel letto matrimoniale ma, al contrario, la avrebbe obbligato a riposare sul divano. Inoltre, nella scorsa estate gli avrebbe finanche impedito l’uso del climatizzatore anche nelle giornate di caldo torrido.

Esasperato, l’uomo ha lasciato la casa e si è rivolto ai militari. Gli accertamenti esperiti dall’Arma hanno così portato al riscontro delle condotte della donna qualificate come veri e propri maltrattamenti in famiglia ed hanno consentito così all’autorità giudiziaria di emettere un primo provvedimento cautelare.

Infatti, la Procura di Catanzaro, condividendo l’operato degli investigatori, aveva ottenuto la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal marito a cui la donna era stata sottoposta con la prescrizione di lasciare l’abitazione coniugale, affinché quest’ultimo potesse rientrarvi in serenità.

La 62enne, però, si è rifiutata non solo di andar via dall’abitazione, ma anche di farvi rientrare il marito. Costatatone l’atteggiamento ostile e perseverante, i carabinieri hanno richiesto e ottenuto dall’A.G. un aggravamento della misura e, pertanto, è stata tratta in arresto e sottoposta al regime di arresti domiciliari, ovviamente in un’altra abitazione,