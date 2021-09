Trattore si ribalta, rimane incastrato al di sotto: soccorso e portato in ospedale

Stava lavorando sul trattore in un terreno di proprietà in località orto della Duchessa a Girifalco quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato.

L’uomo alla guida, un 57enne di Girifalco, è rimasto incastrato. Il 57enne, una volta estratto, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 arrivati sul posto e trasferito in elisoccorso in ospedale.

Sul posto anche i vigili di Catanzaro e del distaccamento di Girifalco che, al loro arrivo hanno visto che l’uomo era stato già estratto. Sono tuttavia intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e l’area. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.