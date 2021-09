“Focus ‘Ndrangheta” a Bovalino: un arresto e tre multe

Un arresto e tre multe. È il bilancio delle attività di controllo effettuate dagli agenti di Polizia nel comprensorio di Bovalino nell’ambito del piano d’azione nazionale Focus ‘ndrangheta.

Gli agenti del commissariato di Bovalino sono stati impiegati in diversi controlli nei comuni di Ardore, Bianco, Africo, Sant’Ilario dello Ionio e Benestare che hanno portato all’arresto in flagranza per tentato omicidio.

Gli agenti hanno controllato inoltre diversi esercizi commerciali e cantieri pubblici a seguito del quale hanno comminato tre sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro. Hanno poi identificato un centinaio di persone e controllato una sessantina di veicoli.

Hanno poi controllato 102 persone sottoposte a misure di prevenzione o agli arresti domiciliari.