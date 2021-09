Frascineto. Comune dona l’olio votivo per la festa dei Santi Medici in San Cosmo Albanese

San Cosmo albanese

Festività dei Santi Cosma e Damino, noti anche come i Santi Medici sono ritenuti dalla tradizione due gemelli di origine araba, medici in Siria e martiri sotto l'impero di Diocleziano. In Calabria, la devozione ai Santi Co-sma e Damiano è molto sentita e praticata.

Anche quest’anno, a San Cosmo Albenese, migliaia di fedeli, molti dei quali sono giunti dai paesi del comprensorio, si è tenuta la festa patronale. Una tradizione, che affonda le sui radici nei tempi e l’arberia resiste alle ricorrenze, vissute con l’animo delle generazioni passate. Questa fede, fa si che i devoti partono a piedi per raggiungere il Santuario, dove ancora oggi, nulla è cambiato e questo la dice lunga sulla capacità degli arberesche di conservare la loro essenza, anche in situazioni di estrema difficoltà.

A conclusione del novenario, nel Santuario Diocesano, dove si venerano i due santi, sì è tenuta la solenne liturgia, presieduta dall’Eparca di Lungro, Mons. Donato Oliverio, a cui hanno preso parte, il sindaco di San Cosmo Albanese, Damiano Baffa, di Spezzano Albanese e Vice Presidente della Provincia di Cosenza, Ferdinando Nociti. Mentre, a nome della comunità di Frascineto il vice sindaco, Angelo Prioli, ha donato l’olio votivo, a testi-monianza del rapporto che unisce i due comuni.

Dal canto suo, il primo cittadino Baffa ha evidenziato, come “l’intera comunità, vive questo importante con profondi spirito religioso, in è corale la partecipazione di tutti, in contesto dove anche le tradizioni popolari non vengono meno. Durante questo periodo – spiega il sindaco -, si possono ammirare in questa occasione, anche i variopinti e caratteristici costumi delle donne provenienti dai centri arberesche limitrofi”.

“Mons Oliverio, nel corso dell’omelia – ha ricordato -, come la diocesi di Lungro, è in cammino verso il X in-contro mondiale delle famiglie, con la speranza di riprendere a vivere di buone relazioni nelle singole famiglie e nella Chiesa, famiglia di famiglie – ha sottolineato il presule -, per diventare via via familiari di Dio”.