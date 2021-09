La Polizia torna nelle scuole con “Il mio diario 2021-2022”

Anche con l’inizio del nuovo anno scolastico 2021-2022 si ripete il progetto di educazione alla legalità denominato “Il Mio Diario”, giunto all’ottava edizione, realizzato dalla Polizia di Stato che prevede la consegna di diari scolastici agli alunni delle classi quarta elementare degli Istituti Primari di alcune province italiane.

L’obiettivo perseguito è quello di avvicinare i giovani cittadini alla cultura della legalità per fornire un contributo concreto nella convivenza civile e nel rispetto delle regole, attraverso temi come sport, social network, educazione stradale, salute, narrati da personaggi dei cartoni animati come supereroi e animali, per essere più vicini ai giovani studenti.

Quest’anno l’iniziativa ha coinvolto gli alunni delle classi 4^ elementari, degli Istituti Comprensivi “Aldo Moro” di Mesoraca (Kr) e “Dante Alighieri” di Petilia Policastro (Kr), che hanno ricevuto la consegna dei diari da personale della Questura di Crotone.

All’evento ha presenziato il Vice-Questore Dr. Salvatore Montemagno, della Questura di Crotone.

Occorre ricordare ancora una volta che “Il Mio Diario” rappresenta anche un utile strumento di supporto alla didattica per insegnanti e genitori nonché per il personale di polizia impegnato quotidianamente sul territorio.