Guardia Costiera: il Maresciallo Surace nuovo comandante ufficio di Catanzaro Marina

Umberto Surace, 1° Maresciallo Nocchiere di Porto

Primo giorno di insediamento per il 1° Maresciallo Nocchiere di Porto Umberto Surace che assume oggi il Comando alla guida dell’Ufficio Locale Marittima di Catanzaro Marina.

Accolto calorosamente per il benvenuto da tutto il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato – Comando superiore da cui dipende – il 1° Maresciallo Nocchiere di Porto Umberto Surace non è nuovo agli ambienti di Comando, avendo già alle spalle un’importante esperienza come Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Siderno nel periodo compreso tra gli anni che vanno dal 2017 al 2021.

Il nuovo Comandante, Umberto Surace, originario di Reggio Calabria, ha frequentato le scuole sottufficiali di Taranto e La Maddalena ed ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli studi di Viterbo. Ha prestato servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, di Roccella Jonica e per ultimo – per l’appunto - come Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Siderno Marina. Lo stesso inoltre è abilitato alla condotta delle motovedette d’altura del Corpo.

Nell’assumere il nuovo comando, il maresciallo Surace ha ringraziato tutti i colleghi che lo hanno accolto con grande entusiasmo e si è subito dimostrato sensibile a tutte le tematiche del territorio con particolare riferimento alle dinamiche del porto.