Covid. In Calabria contagi stabili (+107) e 2 vittime nelle ultime 24 ore

Sembra stabilizzarsi l’andamento dei contagi da coronavirus in Calabria. Anche oggi il numero dei nuovi positivi si attesta a 107 nuovi casi (ieri erano 106), scoperti dai 2.193 test effettuati e processati.

Purtroppo nelle ultime 24vore sono stati registrati altri 2 morti, uno nel Reggino e uno nel Vibonese. Così da inizio pandemia i decessi hanno raggiunto quota 1.398, mentre i casi totali di Covid-19 sono 78.003.

Il numero più alto di casi oggi si registra nel Reggino dove i nuovi positivi sono 64, segue subito dopo la provincia di Crotone (+17), Catanzaro (+6), Cosenza (+2), e poi Vibo Valentia con un solo caso. Sono invece 17 i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato.

Gli attuali positivi sono 3.977 (-81). I guariti di oggi sono 186, mentre il totale delle persone che hanno vinto contro la malattia è 78.003.

Aumentano ancora i ricoveri nei reparti ordinari. In questo momento le persone ricoverate nelle strutture Covid sono 159 (+2), mentre in terapia intensiva si trovano 13 pazienti (+1). Diminuiscono invece le persone in isolamento domiciliare si trovano invece 3.805 persone (-84)

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 29.290, mentre i positivi di oggi sono 64. Attualmente i casi attivi sono 1.612, di cui 88 ricoveri in reparto (+2); 5 in terapia intensiva; 1.519 in isolamento domiciliare. I casi chiusi 27678: 27289 guariti, 389 deceduti. L' ASP di Reggio Calabria comunica nr. 17 positivi fuori regione.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 2, ma da febbraio si sono ammalati in 27.147. Attualmente i casi attivi sono 1.425, di cui 36 ricoveri in reparto (-1); 2 in terapia intensiva; 1387 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 25722: 25084 guariti, 638 deceduti. L' ASP di Cosenza comunica: "Nel setting fuori regione si segnala il trasferimento di 1 ricoverato da Pneumologia AO CS in Terapia Intensiva AO CS ed 1 guarito tra i casi a domicilio".

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia i casi totali sono stati 11.355, i positivi delle ultime 24 ore sono 6. Attualmente i casi attivi sono 225, di cui 17 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva; 204 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 11130: 10978 guariti, 152 deceduti.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 17, mentre i casi totali si attestato a quota 8.024. Attualmente i casi attivi sono 307, di cui 9 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 298 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 7717:7604 guariti, 113 deceduti.

Nel Vibonese il bollettino ha registrato 1 nuovo positivo, per un totale di 6.321 persone che hanno contratto il coronavirus. Attualmente i casi attivi sono 83, di cui 6 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 77 in isolamento domiciliare. I casi chiusi 6238: 6140 guariti, 98 deceduti.