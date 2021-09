Traffico in tilt a Crotone, scatta la protesta dei cittadini

Non ci stanno i cittadini di Tufolo-Farina. Sono stanchi del traffico congestionato e per questo il comitato di quartiere ha deciso di organizzare una protesta in piazza della Resistenza davanti il palazzo comunale.

Il presidente del comitato, Alfonso Gaetano, a nome dei cittadini del popoloso quartiere di Crotone ha chiesto all’amministrazione di convocare un consiglio comunale per discutere della situazione della viabilità della zona.

E attendono inoltre la gara per il trasporto scolastico e l’istituzione di un tavolo tecnico per trovare soluzioni e individuare una strada alternativa. Il comitato ha inoltre chiesto la realizzazione di segnaletica stradale per il traffico.

In tarda mattinata una delegazione, composta dal presidente del Comitato e dal vicepresidente, insieme a una mamma, è stata ricevuta dall’assessora Rachele Via, dall’assessore all’Urbanistica Ilario Sorgiovanni, dall’assessora alla Legalità e vice sindaca Rossella Parise, e il Comandante della Polizia Municipale Francesco Iorno.