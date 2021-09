Tragedia a Rossano, donna muore investita da un’auto

Tragedia a Rossano, dove una donna è deceduta dopo essere stata investiva su viale Aldo Moro. Intorno alle 11 di questa mattina la donna stava attraversando la strada nei pressi del Cinema San Marco quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita da un’auto.

La donna alla guida del mezzo si è fermata per prestare soccorso. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, dopo aver constatato le gravi condizioni della donna, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Ma la donna è deceduta per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenute anche gli agenti di Polizia e della Polizia locale.