Cna Cosenza incontra l’assessore regionale Gallo

La Cna Cosenza ha incontrato l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo. Sono stati molteplici gli argomenti trattati nel corso della riunione, con un focus particolare sul comparto dell'artigianato, l'agroalimentare ed il welfare, snocciolando criticità e soluzioni future.

Si è discusso, inoltre dei Gal "Gruppo di Azione Locale" organo di necessaria importanza per tutto il territorio. Il presidente di Cna Cosenza Francesco Citino, ha sottolineato come siano necessarie alcune attenzioni della Regione sulla reale operatività dei Gal e dell’importanza che la Regione Calabria deve rivolgere nei confronti degli stessi. Il presidente Citino, ancora una volta, ha espresso la volontà di Cna Cosenza a lavorare e partecipare alle scelte che vengono messe in atto nella Cittadella regionale, per far sì che le istanze e le esigenze delle piccole e medie imprese siano ascoltate e portate a soluzione.

Continua ancora il presidente Citino: “Il mondo delle aziende di trasformazione agroalimentare è legato al l’agricoltura e al territorio fondamentali per la crescita e lo sviluppo della nostra amata Calabria” chiediamo quindi un'attenzione particolare per far sì che le aziende possano sentire vicine le istituzioni.