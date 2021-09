Covid, prorogata “zona rossa” a San Luca. Restrizioni fino al 2 ottobre

Proroga della “zona rossa” per San Luca. Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha infatti firmato una nuova ordinanza con la quale proroga per altri sei giorni le misure più restrittive per il comune del reggino.

All’origine della scelta l’aumento dei casi di Covid-19 registrati sul territorio comunale.

A seguito infatti della situazione di criticità per i casi di Sars-CoV-2 e delle comunicazioni del dipartimento prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria già nelle scorse settimane Spirlì aveva firmato un’ordinanza con la quale prorogava la “zona rossa” fino al 26 settembre. Il 24 settembre l’Asp ha rilevato 109 casi attivi e un’elevata incidenza rispetto alla popolazione residente. Ha così proposto la proroga delle misure di zona rossa.

Da qui il nuovo provvedimento che dispone limitazioni fino al 2 ottobre.