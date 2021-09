Ss 106. Perde il controllo, finisce contro barriere in galleria: solo paura per automobilista

Se l’è cavata fortunatamente solo con delle ferite lievi il giovane protagonista, nella serata di ieri, di un brutto incidente autonomo avvenuto intorno alle 21 sulla Statale 106 Var/A.

L’uomo viaggiava alla guida di una Kia Rio, in direzione Taranto, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ed è andato ad impattare contro le barriere di delimitazione della carreggiata, all’interno della galleria che si trova prima dello svincolo Catanzaro Ovest.

A bordo c’era solo il giovane che è stato soccorso dal Suem118. Presenti anche i vigili del fuoco di Catanzaro che hanno messo in sicurezza la vettura e il sito, la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e l’Anas per il ripristino della sede stradale.