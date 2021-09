Violento impatto sulla Statale 106, due morti ed un ferito grave

È di due morti ed un ferito grave il bilancio di un ennesimo incidente stradale avvenuto 5 minuti dopo la mezzanotte e sempre sulla famigerata statale 106, in questo caso al crocevia in prossimità del km 199,200, nel comune di Sellia Marina.

Due le vetture coinvolte in un frontale, una Kia Rio ed una Fiat Panda di proprietà di una nota ditta di vigilanza privata. Nell’impatto sono deceduti sul colpo i due occupanti della Panda, mentre il conducente della Kia è rimasto ferito in modo grave.

Quest’ultimo è stato estratto dalle lamiere dell’abitacolo e affidato ai sanitari del Suem118 per le cure del caso e il suo trasporto in ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina ha consentito la messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche i carabinieri per quanto di competenza e il personale dell’Anas per il ripristino della sede stradale.

Per la rimozione delle salme, rimaste incastrate nella Fiat Panda, si è attesa l’autorizzazione del medico legale.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro mentre la corsia nord della statale, in direzione Crotone, nel tratto interessato, è rimasta chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Il traffico ha viaggiato su un’unica corsia a senso unico alternato.