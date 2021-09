Tragico incidente a Palmi: centauro muore sul colpo

Non c'è stato niente da fare per il centauro rimasto coinvolto in un grave impatto questa mattina a Palmi. L'uomo, Antonio Votano, originario di Taurianova, stava procedendo verso Sant'Elia per prendere parte ad un motoraduno, quando si è schiantato contro un muro in prossimità di una curva, morendo sul colpo.

L'incidente è avvenuto questa mattina, poco prima di un raduno. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Indagano ora i Carabinieri al fine di far luce sul sinistro e ricostruire la dinamica del tragico e fatale impatto.