Covid, crollano i contagi: nel bollettino 106 nuovi casi ma altri 4 decessi

Sembra essere stato un balzo in avanti temporaneo l’aumento dei contagi da coronavirus in Calabria. Dopo una settimana segnata da numeri in lieve aumento, nel weekend i nuovi casi hanno continuato a diminuire costantemente. Il bollettino odierno sembra confermare questo trend, con 106 nuovi contagi e, purtroppo, 4 decessi.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+59), seguita dalla provincia di Cosenza (+31), di Vibo Valentia (+13) e di Crotone (+3), mentre non si registra alcun caso nel catanzarese (+0) o da altro Stato o Regione (+0). Processati complessivamente 1 milione e 179.286 tamponi (+2.935), con un tasso di positività che scende al 3,61%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 29.226 (+59), mentre i casi attivi sono 1.654. Di questi: 1.563 in isolamento, 86 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 27.184 i guariti e 388 i decessi.

Nel cosentino, positivi riscontrati salgono a 27.145 (+31), mentre i casi attivi sono 1.456. Di questi, 1.417 sono in isolamento, 37 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 25.051 guariti e 638 decessi.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 6.320 (+13) mentre gli attivi sono 90. Di questi: 84 si trovano in isolamento, 6 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.133 i pazienti guariti e 97 i deceduti.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 8.007 (+3) e gli attivi sono 309. Di questi: 302 si trovano in isolamento, 7 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 7.585 i guariti e 113 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, i contagi accertati finora sono 11.349 (+0), mentre i casi attivi 237. Di questi, 216 in isolamento, 17 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.960 pazienti e ne sono deceduti 152.