Serie B. Reggina-Frosinone 0-0: pareggio a reti bianche al Granillo

(Foto: Reggina 1914)

Un punto a testa nella sfida del "Granillo" tra Reggina e Frosinone, che proseguono con la striscia di risultati utili consecutivi e salgono entrambe a 10 punti in classifica. Gli amaranto si schierano con il 4-2-3-1, confermato Regini in difesa, Bellomo, Ricci e Rivas alle spalle dell'unica punta Galabinov. I gialloblù rispondono con il 4-3-3 e il tridente composto da Garritano, Ciano e Zerbin.





di G.S.M.

La prima occasione dell'incontro nasce al 6', da un corner per il Frosinone, Zerbin mette in mezzo per Gatti, ma la palla è troppo alta. Al 7' ottimo spunto di Bellomo, servito da una sponda di Galabinov, ma il tiro è deviato in angolo da Ravaglia. Al 12' un disimpegno errato di Crisetig serve Garritano che parte in contropiede e serve Rohden, ma lo svedese non riesce ad agganciare e l'occasione sfuma.

Tre minuti più tardi è la Reggina ad avere un'ottima occasione, Ricci scatta sul filo del fuorigioco e si presenta solo davanti al portiere, che è bravo a respingere il tiro. Al 18' una punizione calciata da Ciano attraversa tutta l'area e trova la respinta di Micai, sulla respinta Cionek riesce a bloccare Cotali.

Al 22' ancora un'occasione per i gialloblu, Garritano brucia Cionek e conclude a rete, ma Micai riesce a bloccare in due tempi. Due minuti dopo Micai è ancora protagonista, neutralizzando un diagonale di Zerbin. La Reggina sembra in affanno, ma riesce a contenere gli attacchi del Frosinone, Micai è assoluto protagonista. Sul finire del primo tempo, Garritano viene colpito involontariamente con i tacchetti da Cionek.

La ripresa si apre con Laribi al posto di Ricci tra le file amaranto. Al 49', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Crisetig gira di testa ma manda sul fondo. La Reggina sembra iniziare a spingere di più, Aglietti ha fatto alzare il baricentro della squadra.

Al 62' doppia sostituzione per il Frosinone, Grosso manda in campo Tribuzzi e Cicerelli al posto di Rohden e Zerbin. Un minuto dopo, un'altra sponda di Galabinov libera al tiro Laribi, ma Ravaglia non si fa sorprendere.

Al 66' anche Aglietti effettua due cambi, Montalto e Cortinovis rilevano Galabinov e Bellomo, di fatto non modificando l'assetto della squadra. Al 70' altra doppia sostituzione tra i gialloblu, Novakovich e Lulic al posto di Ciano e Garritano.

Al 73' Micai è ancora bravo a respingere un colpo di testa di Cicerelli e un minuto dopo Lakicevic salva il risultato, anticipando di un soffio Lulic, servito da una sponda di Novakovich.

All' 81' Aglietti manda in campo Bianchi al posto di Crisetig, con l'intento di contenere gli attacchi del Frosinone, mentre all' 85' Grosso sostituisce Cotali con Casasola. Due minuti più tardi, Cicerelli ha una ghiotta occasione, servito da un cross di Tribuzzi, ma calcia alto sopra la traversa.

Aglietti cerca di difendere il risultato, inserendo Liotti al posto di Rivas. L'ultimo sussulto al 92', quando Cortinovis viene servito in area e calcia sul secondo palo, Ravaglia riesce a deviare in angolo e salvare i suoi. Dopo quattro minuti di recupero, la partita si chiude sullo 0-0. Pareggio tutto sommato giusto, tra due squadre ben organizzate e che finora non sono mai state battute.

Secondo tempo degli amaranto sicuramente più vivace del primo, dove sono stati più volte salvati dal portiere Micai. Le due squadre sono ancora appaiate in classifica, adesso a 10 punti.

Nella conferenza stampa post-gara, il tecnico amaranto Alfredo Aglietti ha commentato la prova dei suoi, con un pizzico di rammarico:

"Nel primo tempo meglio loro, nella ripresa meglio noi, abbiamo avuto almeno tre palle gol. Abbiamo fatto alcuni errori tecnici e su questi dobbiamo migliorare. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, palleggiavano bene, nel secondo ho visto una grande Reggina. Sono un pò deluso, meritavamo la vittoria, ma contento per la prova. Ho messo Cortinovis e Montalto per dare maggiore freschezza davanti. Non si è spezzato il ritmo, abbiamo tenuto basso il Frosinone. Bisognava considerare le energie spese in settimane e oggi c'era grande caldo ed è un aspetto da non sottovalutare. Dobbiamo assistere meglio Galabinov, anche dal punto di vista dell'ultimo passaggio. Non è sempre facile giocare palla a terra e anche lui deve fare lavoro sporco. Dobbiamo cercare di sfruttare le qualità di cannoniere di Galabinov. Noi siamo una squadra strutturata, abbiamo sprecato molte energie in settimana con caldo, viaggi e magari soffriamo contro squadre rapide e veloci come il Frosinone".

ILTABELLINO

REGGINA-FROSINONE 0-0

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig (81' Bianchi); Ricci (45' Laribi), Bellomo (66' Cortinovis), Rivas (88' Liotti); Galabinov (66' Montalto). a disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Gavioli, Denis, Tumminello. Allenatore: Aglietti

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali (85' Casasola); Rohden (62' Tribuzzi), Ricci, Boloca; Garritano (70' Lulic), Ciano (70' Novakovich), Zerbin (62' Cicerelli). a disposizione: De Lucia, Minelli, Klitten, Gori, Satariano, Kremenovic, Manzari. Allenatore: Grosso

ammoniti: Ricci, Boloca, Garritano, Novakovich (F), Rivas, Crisetig, Regini (R).