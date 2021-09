Edilizia. Carlo Angotti entra nella giunta nazionale di Confartigianato Anaepa

Carlo Angotti

Carlo Angotti, già Presidente del Conedil Federimpresa s.c. unico Consorzio delle Imprese Edili della Calabria, è stato eletto durante l’assemblea che ha rinnovato gli organi sociali, componente della giunta nazionale dell’associazione costruttori Confartigianato ANAEPA.

Il prestigioso incarico, rappresenta il giusto traguardo per il Presidente Angotti che ha dedicato energie e passione al settore Edilizia di Confartigianato e un importante riconoscimento per il comparto delle costruzioni da sempre volano dello sviluppo economico di un territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Roberto Matragrano e da tutta la dirigenza di Confartigianato Imprese Calabria che nel complimentarsi per l’importanza della nomina, che arriva in un momento molto particolare per l’Italia, quando le imprese del settore edile di Confartigianato Imprese, sempre attente alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente e mantenendo sempre alta l’attenzione per la sicurezza nei cantieri e per la formazione continua degli addetti, sono chiamate a supportare e contribuire alla realizzazione del piano di Governo per la rigenerazione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale del paese, anche attraverso le opportunità offerte dai bonus per interventi di riqualificazione edile ed energetica, augurano al presidente Angotti un proficuo e buon lavoro.