Lavanderia a fuoco in una casa di riposo: tempestivo intervento dei Vvf, nessun ferito

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia ha scongiurato dal pericolo gli anziani ospiti di una casa di riposo di Dasà.

In particolare, intorno all’ora di pranzo, un incendio si è scatenato all’interno di un locale di circa 50 mq adibito a lavanderia ubicato in adiacenza alla struttura per anziani.

Le fiamme sarebbero partite da una lavatrice ma grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con una squadra operativa ed una autobotte di supporto, il peggio è stato evitato e l’incendio non ha raggiunto gli edifici vicini.