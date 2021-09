Covid. La Calabria conta altre tre vittime ma i contagi sono stabili (+133)

Contagi da Covid-19 stabili Calabria. Dopo il Sali e scendi della curva registrata negli ultimi giorni, ecco che l’odierno bollettino porta a registrare contagi in linea con la giornata di ieri (QUI IL BOLLETTIN0) e i nuovi positivi si assestano a quota 133.

Purtroppo nella nostra regione sono state registrate altre 3 vittime nelle ultime 24 ore, di cui due nel cosentino e una nel reggino. Il totale delle vittime da febbraio 2020 giunse a 1.392, mentre le persone che hanno contratto la malattia nella nostra regione sono state in tutto 83.165.

Oggi il numero più alto di positivi lo registra la provincia di Cosenza con i suoi 86 nuovi casi, segue la provincia di Reggio Calabria con 25 positivi, poi Crotone (+13), Catanzaro (+7), e Vibo Valentia (+1). Infine un solo caso è stato segnalato da fuori regione.

I guariti di oggi sono invece 266 e portano così il totale delle persone uscite dall’incubo del Covid a 77.724. Gli attuali positivi sono in tutto 4.049 (-136).

Aumenta, seppure di due unità, l’occupazione dei posti letto nei reparti ordinari dove si trovano in tutto 160 pazienti. Si allenta invece di poco la pressione in terapia intensiva dove si trovano 12 persone (-1). In isolamento domiciliare ci sono invece 3.877 (-137).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove sono state 29.167 le persone che hanno contratto il Covid-19, oggi i nuovi positivi sono 25. Attualmente i casi attivi sono 1.646, di cui 87 ricoveri in reparto (+5); 3 in terapia intensiva (-1), 1.556 in isolamento domiciliare (-84). I casi chiusi sono 27521: 27133 guariti, 388 deceduti.

Nel Cosentino il totale dei casi è 27.114, mentre nelle ultime 24 ore si sono ammalati in 86. Attualmente i casi attivi sono 1.432, di cui 39 ricoveri in reparto (-3); 3 in terapia intensiva (-1), 1.390 in isolamento domiciliare (+13). I casi chiusi sono 25682: 25046 guariti, 636 deceduti. L' ASP di Cosenza comunica 87 nuovi positivi di cui un nuovo caso positivo a domicilio nel setting fuori regione.

Nel Catanzarese il computo totale dei casi è 11.349, mentre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7 nuovi casi. Attualmente i casi attivi sono 239, di cui 17 ricoveri in reparto (+2); 5 in terapia intensiva (+1); 217 in isolamento domiciliare (-21). I casi chiusi sono 11110: 10960 guariti, 150 deceduti. L' ASP di Catanzaro comunica 7 nuovi positivi e 2 guariti fuori regione.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 13, mentre da febbraio si sono ammalati in 8.004. Attualmente i casi attivi sono 306, di cui 8 ricoveri in reparto; 298 in isolamento domiciliare (-32). I casi chiusi sono 7698: 7585 guariti, 113 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 23 nuovi soggetti positivi di cui 3 migranti. L' ASP di Crotone comunica 13 nuovi positivi.

Nel Vibonese da inizio pandemia sono 6.307 le persone che hanno contratto il Covid-19, mentre oggi si registra un solo caso. Attualmente i casi attivi sono 85, di cui 5 ricoveri in reparto (-1); 77 in isolamento domiciliare (-12). I casi chiusi sono 6225: 6128 guariti, 97 deceduti.