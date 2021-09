Albi, precipita per 20 metri in un dirupo durante un’escursione. Salvato dai vigili

Brutta avventura per un uomo che, durante escursione in zona boscata ad Albi, è precipitato per 20 metri lungo un dirupo.

Alle 8.40 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo l’escursionista. Così con l’impiego di tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) gli operatori lo hanno raggiunto e prestato le prime cure.

L’escursionista, ferito ma cosciente, è stato immobilizzato su una barella spinale, recuperato e affidato al personale sanitario del Suem118 che lo ha trasportato in ospedale. Le operazioni di soccorso sono state coordinate da Claudio Zucco.