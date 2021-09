Campagna Roadpol “Focus On The Road”, tre denunce e decine di multe

Sono tre le denunce fatte, 518 le infrazioni contestate e 337 i posti di blocco fatti nell’ambito della campagna Focus on the Road organizzata dal Network Roadpol. L’obiettivo è stato quello di migliorare la sicurezza stradale sulle principali arterie dell’Unione Europea.

In Calabria le pattuglie della Polstrada hanno controllato 1.308 veicoli, fatto 35 multe per uso del cellulare alla guida, 110 multe per mancato uso delle cinture di sicurezza.

Lo scopo della campagna è di implementare i controlli sul corretto comportamento alla guida da parte degli utenti della strada, tra cui l’utilizzo degli apparecchi elettronici durante la guida, l’uso delle cinture di sicurezza ed in generale su tutte le norme di comportamento che i conducenti di veicoli hanno l’obbligo di osservare.